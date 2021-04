Condomínio adota solução caseira para entregas e evitar contaminação por Covid

Um condomínio na Zona Norte de Porto Alegre arranjou uma solução simples para lidar com um fenômeno da pandemia: a explosão das tele-entregas. Para evitar muito fluxo, como de entregadores tendo de acessar o interior dos quatro blocos de edifícios do Village Lindoia, com 325 apartamentos e mais de mil moradores, um carrinho de supermercado foi instalado logo na entrada, na avenida Panamericana, bem ao lado do Zaffari Lindoia, que inaugura até junho . A subsíndica Iracema Ciceri conta que a ideia surgiu no começo da crise sanitária, após consulta ao Secovi-RS sobre medidas que poderiam ser adotadas para se adaptar às contingências. "Se chega uma encomenda, o porteiro recebe, registra o nome do morador em uma planilha, coloca a embalagem no carrinho e chama o destinatário, que pode descer quando quiser para a retirada", descreve Iracema (foto). "Isso ajudou muito, pois evita que a pessoa se exponha a riscos", garante. Para os entregadores, o carrinho agilizou. Eles não precisam ficar esperando e já partem para o próximo destino.