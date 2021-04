Leite visita Instituto Butantan e reforça compra de vacinas contra a Covid-19

O governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, foi a São Paulo visitar o Instituto Butantan nesta sexta-feira (16). A intenção é adquirir diretamente as vacinas contra a Covid-19 lá produzidas - tanto acomo a Butanvac. O instituto estabeleceu a compra de 60 milhões de doses com o laboratório chinês Sinovac. Se o lote não for incluído no Plano Nacional de Imunizações (PNI) do Ministério da Saúde, o governo de São Paulo pretende adquirir 30 milhões de doses. Das 30 milhões remanescentes, o governo gaúcho já tem um protocolo de intenções para a aquisição de 10 milhões de doses, se for o caso. De acordo com o Executivo, o protocolo também serve para a Butanvac, a, se a produção for efetivada pelo instituto.