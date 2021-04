Floreiras são revitalizadas com novas mudas no Centro Histórico de Porto Alegre

O projeto piloto de revitalização de floreiras em espaços públicos de Porto Alegre começou a ser executado nesta semana. O primeiro local que recebeu um pouco mais de verde foi a travessa Mário Cinco Paus, localizada atrás do prédio da prefeitura. Foram revitalizadas quatro floreiras. As mudas foram escolhidas e definidas após avaliação das condições de sombreamento e espaço disponível. Elas são do viveiro municipal. A iniciativa é da Secretaria Municipal de Serviços Urbanos (SMSUrb) em parceria com as secretarias de Parcerias (SMP), Meio Ambiente, Urbanismo e Sustentabilidade (SMAMUS) e mão-de-obra do DMLU. Os próximos locais que vão receber a revitalização de floreiras são o terminal de ônibus Parobé, a parte de baixo da elevada da Conceição e o canteiro em frente à Rodoviária. Também estão previstos outros pontos do Centro Histórico e demais bairros da Capital.