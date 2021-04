Jogadores do PSG comemoram classificação na Champions em cima do Bayern

O vestiário do Paris Saint-Germain no Parque dos Príncipes estava em festa após o clube francês eliminar o Bayern de Munique, "apenas" o atual campeão da Liga dos Campeões da Uefa. Com a dupla Neymar e Mbappé (foto) sendo decisiva mais uma vez na eliminatória, o PSG se garantiu nas semifinais do maior torneio de clubes da Europa. Agora, resta aos comandados pelo técnico Mauricio Pochettino esperar pelo adversário que sairá do confronto entre Borussia Dortmund x Manchester City, que jogam nesta quarta-feira (14), às 16h, pelo horário de Brasília. Depois do vice-campeonato na edição passada, perdendo justamente para o Bayern na final, o PSG busca novamente a redenção que virá com o título. Multicampeão nacional, o sucesso continental do PSG é a grande ambição do sheik Nasser Al Khelaifi, dono do Paris.