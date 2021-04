Celebração hindu aglomera multidão na Índia em meio à pandemia

A Índia, que superou o Brasil como país com mais casos diários de Covid-19 e que soma um total de 13,52 milhões de infectados, celebrou nessa segunda-feira uma festa hindu com milhares de pessoas. O ritual chamado Kumbh Mela incluiu um mergulho no trecho do principal rio do país, Ganges, que passa pela cidade de Haridwar. O evento foi marcado pelas aglomerações de cerca de 2 milhões de fiéis. As autoridades não conseguiram controlar a multidão, já que a situação poderia ser ainda pior com risco de pisoteamentos. O governo do primeiro-ministro indiano, Narendra Modi, se recusa a adotar um lockdown nacional. Ele justifica a recusa devido ao país ter adotado a medida no ano passado e sofrido forte impacto econômico. Especialistas em saúde já estão considerando a proliferação do vírus como um evento "super-espalhador" da Covid-19.