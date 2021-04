Fábrica histórica é consumida por chamas em São Petersburgo, na Rússia

Um incêndio de grandes proporções destruiu uma fábrica histórica em São Petersburgo, na Rússia. Imensas chamas e colunas de fumaça atingiram o edifício nesta segunda-feira (12), na antiga capital imperial do país. A causa do incêndio ainda não foi confirmada. Até esta tarde, os bombeiros continuavam a combater o fogo - que afetou mais de 10.000 m² da Fábrica Nevski. Construído no século XIX, o grande complexo em tijolos vermelhos foi, por muito tempo, uma das grandes fábricas têxteis da Rússia e da URSS. Uma parte da planta faz parte da lista de monumentos históricos da região e ainda estava ativa, dedicado à atividade industrial. O incêndio já fez o telhado de parte dos prédios desabar e consumiu algumas árvores nos arredores, segundo a AFP. As autoridades russas afirmam que 40 pessoas foram evacuadas e uma investigação foi aberta.