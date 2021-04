Prefeito de Nova Iorque anda de montanha-russa na reabertura de Coney Island

Uma das regiões mais populares do verão dosfoi reaberta ao público após um ano e meio. Trata-se da área dos parques de diversões de Coney Island, localizados no extremo sul de Brooklyn, em Nova Iorque, conhecida, também, pelas praias no entorno. Ainda com restrições e diversas orientação aos visitantes, o local foi reaberto na última sexta-feira (12) pelo prefeito Bill de Blasio (foto), que já aproveitou para andar na montanha-russa, uma das atrações dos parques, sendo a principal delas a roda-gigante. Coney Island é um símbolo de Nova Iorque, muito visitada entre maio e setembro, no começo da primavera e final do verão. A reabertura acontece após uma melhora do quadro na pandemia no estado de Nova Iorque. Semana passada, jovens com mais de 16 anos começaram a ser vacinados contra a Covid-19.