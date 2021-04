Britânicos prestam homenagens a Philip em frente ao Palácio de Buckingham

A morte do príncipe Philip, marido da rainha Elizabeth II, comoveu parte dos britânicos nesta sexta-feira (9), que foram até o Palácio de Buckingham real prestar tributos ao falecimento do duque de Edimburgo. Flores e bandeiras do Reino Unido podiam ser vistas na entrada da casa da Família Real (foto). Philip tinha 99 anos e completaria 100 em junho. Nascido na ilha grega de Corfu em 1921, o príncipe se casou com Elizabeth em 1947, mas foi em 1953 que ela ascendeu ao trono britânico. Muitas autoridades seguem se manifestando a respeito da morte de Philip. Uma delas foi o primeiro-ministro Boris Johnson, que declarou que a vida e as obras de Philip foram extraordinárias.