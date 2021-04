Irlanda do Norte vive onda de protestos há uma semana após Brexit

Uma onda de manifestações tomou a Irlanda do Norte. Há uma semana, a região vive uma escalada da violência, onde as consequências da saída do Reino Unido da União Europeia geraram revolta entre grupos sindicalistas tradicionalmente alinhados com o governo. Na noite da última quinta-feira (8), já eram mais de 55 policiais feridos. Jovens com 13 e 14 anos de idade foram detidos sob acusação de causar tumulto. Nos protestos, carros, pneus e lixeiras foram incendiados, e ativistas arremessaram coquetéis molotov na polícia. Centenas de jovens de uma região pró-Reino Unido na capital Belfast atearam fogo em um ônibus. Já na região pró-Irlanda, a noite foi marcada por bombas caseiras sendo atiradas contra agentes das forças de segurança. Segundo as autoridades esse é um nível de violência “não visto em anos”.