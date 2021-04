Representantes da Educação Infantil pedem retorno das aulas presenciais no RS

"A manifestação também ocorre no sentido de os pais terem o poder de decisão de levar ou não os filhos à escola", afirma Letícia, que menciona o fato de as crianças serem baixas transmissoras do vírus e quase não se contaminarem. No ano passado, ela conta que entregou ao governador Eduardo Leite um dossiê com estudos científicos realizados na Europa comprovando a baixa transmissibilidade das crianças. "Nosso objetivo é sensibilizar o governo para que haja alteração da bandeira preta para vermelha", frisa.

Representantes de escolas privadas de Educação Infantil do RS (foto) realizaram uma manifestação nesta quinta-feira (8) pelo retorno ao ensino presencial. De acordo com a presidente do Comitê de Enfrentamento ao Covid-19 do Sindicato Intermunicipal dos Estabelecimentos de Educação Infantil do Estado do Rio Grande do Sul (Sindicreches-RS), Letícia Mello, o ato foi organizado com intuito de mostrar que é possível que as crianças voltem à sala de aula. Um dos argumentos seria anas últimas semanas, assim como a