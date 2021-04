Profissionais da saúde do RS acendem velas em memória das vítimas da Covid-19

começou nessa quarta pessoas com mais de 64 anos servidores . "Essa ampliação foi fruto de negociação do sindicato com a Secretaria de Saúde, e foi o presente que entregamos para a categoria neste dia", disse o presidente do sindicato, Júlio Jesien. Nesta quinta (8), começa a imunização dee nos próximos dias dedo Instituto Geral de Perícias (IGP), Departamento Estadual de Trânsito (Detran-RS) e Polícia Federal (PF).

No Dia Mundial da Saúde, os profissionais da saúde do Rio Grande do Sul realizaram um ato simbólico em memória das 340 mil vidas perdidas para a Covid-19. Representantes do Sindisaúde-RS se reuniram em frente ao Palácio Piratini, em Porto Alegre, na noite dessa quarta-feira (7). Foram acesas 340 velas, uma para cada mil mortes pelo coronavírus no Brasil. Apesar do luto, há otimismo: o grupo aproveitou o momento para celebrar a ampliação da vacinação para as áreas de apoio à saúde na capital, que