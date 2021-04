UPA é 'inaugurada' com parto às pressas em Canoas

A pequena Emília veio ao mundo na manhã desta segunda-feira (5) tirando da rotina a UPA Liberty Dick Conter, no Bairro Mathias Velho, em Canoas. Após sua mãe Claudiana Borges dos Santos e o marido Luiz Antônio Oliveira não conseguirem chegar à tempo ao Hospital Universitário de Canoas (HU) devido o rompimento da bolsa, o trabalho de parto começou no Uber que levava o casal. Escoltada por uma viatura da BM, a gestante chegou em trabalho de parto já avançado. A equipe da UPA recém inaugurada precisou agir rapidamente, dando tempo apenas de tirar Claudiana do veículo e colocá-la na maca. Por volta das 9h30min, a pequena Emília nasceu saudável, de parto normal, pesando 3,1 Kg e medindo 47 cm. Após o nascimento, mãe e filha foram encaminhadas para o HU, onde fizeram os demais atendimentos.