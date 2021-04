Ciclone deixa desaparecidos e centenas de mortos na Indonésia e no Timor Leste

Pelo menos 113 pessoas morreram e dezenas estão desaparecidas nesta segunda-feira (5), após inundações e deslizamentos de terra na Indonésia e no Timor Leste. O ciclone Seroja passou pelas ilhas nesse fim de semana, trazendo caos. Milhares de pessoas precisaram buscar abrigo. Chuvas torrenciais provocaram cheias repentinas de represas e inundações, afetando milhares de casas nos dois países. De acordo com a AFP, os locais mais atingidos foram a ilha de Flores, na Indonésia, e a capital do Timor Leste, Díli. No leste de Flores, a AFP reporta que casas, estradas e pontes estavam cobertas por lama, o que dificultou os trabalhos de resgate.