O cruzamento da 38th St & Chicago Ave em Mineápolis, Minnesota, recebeu um mural com o rosto de George Floyd. O local se tornou cenário de homenagens com o início do julgamento do policial acusado pela morte do. Floyd foi morto durante uma abordagem policial em maio de 2020. Ele foi considerado suspeito pela polícia de utilizar uma nota falsa de US$ 20 em um supermercado. A participação das comunidades negras e apoiadores da causatem sido permanente, com diversos atos ao longo do julgamento. Oque tem uma ficha extensa de acusações no assassinato de George Floyd. A cidade norte-americana de Minneapolis chegou a um acordo civil com a família de Floyd e teve que. O caso gerou revolta não só nos EUA, que foi tomado por uma onda de protestos , mas em outros países.