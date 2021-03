Milhares de sobreviventes vagam pela costa de Moçambique após ataque jihadista

Milhares de pessoas vagam pelas ruas de Palma, em Moçambique, há quase uma semana após ataque jihadista. Um ataque inesperado de autoria do Estado Islâmico (EI) foi lançado na quarta-feira (24) e deixou dezenas de mortes. O grupo extremista dominou a cidade no fim de semana. Os remanescentes aguardam socorro de organizações humanitárias. Algumas embarcações transportaram os sobreviventes até Pemba, cidade a mais de 300km ao Sul do local. Sem recursos, centenas de pessoas caminharam a pé até a fronteira com a Tanzânia, no Norte, ou a acampamentos de deslocados internos, segundo a AFP. O veículo ainda relata que muitos estão exaustos, sem comida e chegam com os pés inchados. Grupos armados aterrorizam a região de fronteira com a Tanzânia há três anos. Os ataques foram intensificados em 2020 e, atualmente, grande parte da área costeira é controlada.