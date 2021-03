Cores do arco-íris iluminam Beira-Rio no Dia Nacional do Orgulho LGBTQIA+

No Dia Nacional do Orgulho LGBTQIA+, o Internacional marcou posição frente ao preconceito contra homossexuais, bissexuais, transexuais, transgêneros e travestis. Em uma ação que marcou a celebração da data na quinta-feira (25), o clube iluminou o Beira-Rio com as cores do arco-íris, representadas na bandeira símbolo do movimento LGBT. Além da projeção em seu estádio, o Inter anunciou duas medidas que adotará. Uma é a criação do Comitê Interno de Diversidade e Inclusão focado no combate ao preconceito e no andamento de ações referentes à área dentro do clube. A outra é a colocação de uma cláusula no contrato de funcionários reiterando que o clube não tolera qualquer tipo de preconceito.