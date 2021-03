Vulcão adormecido há 800 anos entra em erupção na Islândia

Um vulcão adormecido entrou em erupção na Península de Reykjanes, na Islândia. O evento geológico ocorreu perto da montanha Fagradalsfjall, e a lava disparou 100 metros de altura, iluminando a cerca de 30 quilômetros a sudoeste da capital do país, informou o Escritório Meteorológico da Islândia. A erupção é a primeira da península em quase 800 anos. O aumento da atividade sísmica na região é o principal motivo para o vulcão despertar. Os primeiros momentos de atividade do vulcão foram vistos pela primeira vez com uma webcam instalada perto da montanha. As autoridades locais não classificaram a erupção como uma ameaça imediata para as cidades vizinhas, mas aconselharam os moradores a fecharem as janelas e ficarem em casa para evitar a inalação de gases vulcânicos. Mesmo com a intensa atividade, especialistas acreditam que a área não vai causar uma erupção tão grande quanto a do vulcão Eyjafjallajökull, em 2010.