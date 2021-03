Devotos ignoram alta de casos de Covid-19 e comemoram festival Holi na Índia

Apesar de dados preocupantes na crise da Covid-19, a Índia está celebrando. O Holi marca o advento da primavera no país asiático e é celebrado pela comunidade hindu, que representa a maioria do país. O festival lembra um arco-íris: pós das mais variadas cores são jogados no ar enquanto os devotos recebem jatos da água. As celebrações também são marcadas por muita dança e calor humano. Apesar de ter uma data específica, que neste ano cai no dia 29 de março, o Holi se estende à semana antecedente em algumas partes da Índia. O país recentemente demonstrou preocupação com uma segunda onda da Covid-19, o que levou a novas restrições em alguns estados. Segundo o jornal Al Jazeera, a Índia relatou 275 novos óbitos e 47.262 casos nesta quarta-feira (24), o maior número deste ano. O território totaliza 160.441 vítimas e 11,7 milhões de infecções desde o início da pandemia.