Navio de 400 m encalha no Canal de Suez, uma das principais rotas fluviais do mundo

Uma das rotas fluviais mais importantes do mundo, o Canal de Suez, no Egito, tem um problema de 400 metros de comprimento, 59 metros de largura e 200 mil toneladas de peso. O navio Ever Given (ao fundo na foto), construído em 2018, encalhou no sul do canal na terça-feira (23), após ter sido atingido por rajadas de vento de 50 km/h, às 7h40min do horário local. Cerca de 50 navios passam pela rota, uma passagem importante para o comércio entre Ásia e Europa. A embarcação, da japonesa Shoei Kisen e operada pelo conglomerado taiwanês Evergreen Group, viajava da China para o porto de Rotterdam, na Holanda. Autoridades trabalhavam no local com intuito de liberar o canal para que outras embarcações seguissem no fluxo. Como base de comparação, o Empire State Building, em Nova Iorque, possui 381 metros de altura.