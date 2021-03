Campo da Tuca e São Miguel ganham Clínica da Família em Porto Alegre

Foi inaugurada mais uma Clínica da Família em Porto Alegre. A estrutura localizada na avenida Luiz Moschetti, 570, no bairro Coronel Aparício Borges vai atender cerca de 15 mil moradores do Campo da Tuca e São Miguel. As obras começaram em fevereiro do ano passado e tiveram investimento de 2,4 milhões em recursos repassados pelo governo estadual e tem será mantida pela Sociedade Sulina Divina Providência. A clínica conta com dez consultórios clínicos, dois de ginecologia e três odontológicos. Ainda conta com sala de espera com 70 lugares, dispensário da farmácia duas salas de acolhimento, sala de curativo, sala para discussão de casos, sala de procedimentos, sala de vacina, salão de grupo para 40 pessoas, vestiário, almoxarifado e copa. A equipe de atendimento é composta por cinco equipes de saúde da família e três de saúde bucal.