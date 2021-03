Projeto Costuraí mobiliza mulheres na confecção de máscaras e geração de renda

Quem precisa adquirir máscaras para uso de funcionários e até mesmo para ações de conscientização para disseminar a proteção em meio à pandemia pode encomendar a produção das mulheres do projeto Costuraí, que integra a ONG Misturaí , com sede na Vila Planetário , próximo à Região Central de Porto Alegre. A coordenadora do projeto, Susana Appolo (à direita na foto), diz que a iniciativa, que começou há um ano e meio, busca gerar renda para famílias em situação de vulnerabilidade social, a maioria que sentiu os efeitos da crise sanitária . "Queremos empoderar pelo trabalho. Despertar potencialidades que elas podem ter", explica Susana. As máscaras são confeccionadas com TNT cirúrgico, mesmo material de protetores usados em ambiente hospitalar. Hoje são quase 20 mulheres atuando em duas unidades, que ficam na vila e na Chácara do Pinheiro. O projeto também depende de doação de tecidos. "Muitas pessoas precisaram ser amparadas", reforça Susana, que avisa: "Precisamos de encomendas".