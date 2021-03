Trensurb instala novas embalagens de álcool gel em estações

A Trensurb adotou uma medida provisória para oferecer um dos cuidados básicos para quem utiliza transporte público em meio à pandemia. Devido ao degaste e a atos de vandalismo que os antigos dispensadores de álcool gel sofriam, a empresa disponibilizou novas embalagens do antisséptico - trocando os dispensadores antigos por embalagens simples com válvulas como as já utilizadas nas áreas internas da empresa - nas estações de Niterói, Fátima, Canoas, Mathias Velho, São Luís, Petrobras e Esteio, Mercado e Aeroporto. Segundo a Trensurb, todas as estações

deverão apresentar a solução emergencial até o final de semana. A empresa ainda informou que está providenciando para as próximas semanas modelos com sensor automático e em formato de totem.