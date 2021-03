Amigas há 66 anos recebem vacina juntas em posto de Porto Alegre

Amigas na alegria e mais ainda na pandemia. A vacinação uniu mais duas porto-alegrenses, que se conhecem há 66 anos, desde o tempo de Colégio Bom Conselho. Ana Maria Loureiro (esquerda, na foto) e Vânia Rolla, com 76 anos, comemoraram a hora de receber as doses da Coronavac. A dupla foi ao posto Santa Cecília e registrou o momento mostrando as carteirinhas da imunização. Em 28 dias, Ana Maria e Vânia voltam a se ver na aplicação da segunda dose. Depois de um ano de isolamento, Ana e Vânia falaram sobre o papel da ciência para dar respostas à pandemia e defenderam: "Todos os brasileiros têm o direito de receber a vacina o mais rápido possível". Para os próximos 28 dias, as amigas combinaram: continuar a usar máscara e álcool em gel, lavar bem as mãos e manter o distanciamento, que não abalou em nada uma amizade que resiste há mais de seis décadas.