CR7 marca 3 e ultrapassa Pelé em número de gols em partidas oficiais

Agora, sem qualquer margem para dúvidas. O craque da Juventus, Cristiano Ronaldo, tornou-se, no último domingo (14), o maior artilheiro de todos os tempos em partidas oficiais, ao anotar três gols na vitória por 3 a 1 contra o Cagliari, pelo Campeonato Italiano. O português atingiu a marca de 770 gols, ultrapassando por três tentos Pelé, o Rei do Futebol. Pelo Twitter, Pelé parabenizou Cristiano, lamentando não poder abraçá-lo pelo feito alcançado. A vitória por 3 a 1 da Juventus veio após uma eliminação precoce nas oitavas de final da Liga dos Campeões, o que gerou muitas críticas ao trabalho de Andrea Pirlo como treinador e ao próprio Cristiano Ronaldo. A Juve ocupa o terceiro lugar no Italiano, atrás do Milan e da Inter.