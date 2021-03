Nova York homenageia vítimas da Covid-19 um ano após a 1ª morte na cidade

A primeira morte por coronavírus em Nova York fez um ano no dia 14 de março de 2020. Assim, a cidade mais populosa dos Estados Unidos decidiu relembrar as vítimas nesse domingo (14). O dia começou com a estreia de um cover da música You'll Never Walk Alone, do musical Carousel, apresentado pelo Coral Jovem da Cidade de Nova York (do inglês, Young People's Chorus of New York City). Ao entardecer, velas foram acesas no Lincoln Center durante 30 minutos - um minuto para cada mil mortes ocorridas desde o início da pandemia. Por fim, o prefeito Bill de Blasio coordenou um memorial para as vítimas, denominado Dia da Lembrança Covid-19. Fotos e vídeos de nova-iorquinos que morreram devido à doença foram projetados na Ponte do Brooklyn (foto), ao som da Orquestra Filarmônica de Nova York.