60 novos respiradores chegam ao RS para distribuir a hospitais

O Rio Grande do Sul recebeu na noite de sábado (13) mais 60 novos respiradores beira-leito para distribuir a hospitais do Estado e ampliar a rede de leitos de UTI pelo Sistema Único de Saúde (SUS), com foco no tratamento de pacientes com Covid-19. Os respiradores foram transportados por equipes da Secretaria Estadual de Saúde (SES), trazidos da empresa Leistung na cidade catarinense de Jaraguá do Sul. O investimento na compra emergencial foi de R$ 3,6 milhões. Na manhã de domingo os respiradores foram catalogados e irão receber a etiqueta de patrimônio do Estado, para entrega parcial, já durante a tarde, de 29 respiradores para sete hospitais que já têm estrutura pronta e profissionais habilitados para começar a operar imediatamente nas cidades de Bento Gonçalves, Cachoeira do Sul, Erechim, Osório, Sapiranga, Santiago e São Jerônimo. O restante será distribuído nos próximos dias.