Japoneses visitam memorial em Tóquio 10 anos após desastre de Fukushima

Como forma de homenagear as quase 20 mil vítimas do desastre nuclear de Fukushima, os japoneses vêm visitando o memorial de Tóquio, dez anos após um terremoto de magnitude próxima de 9 graus e um tsunami com ondas de 14 metros causarem um dos maiores acidentes nucleares da história. Chamado de Washi Candle Garden, o local é tomado por estruturas de papel conhecidos como washi (típico no Japão) com velas iluminando por dentro. Por fora, estão os nomes dos mortos em 11 de março de 2011 na Terra do Sol Nascente. Na ocasião, a região afetada foi a de Tohoku, no nordeste da nação nipônica, impactando as províncias de Fukushima, que dava nome à usina, Iwate e Miyag. Estima-se que cerca de 30 mil pessoas ainda não conseguiram voltar para suas casas por causa da radiação que permanece sobre o lugar.