Fonte Talavera vai ganhar novo ladrilho e paisagismo no Centro de Porto Alegre

O processo de revitalização da Fonte Talavera de la Reina e o seu entorno, na Praça Montevidéu, onde está localizada a sede da prefeitura de Porto Alegre, começou nesta quarta-feira (10). A fonte é um ponto histórico da Capital e a obra fará a substituição da pedra portuguesa que fica ao seu redor e do ladrilho hidráulico deteriorado. Tamném está previsto reposicionamento do gradil já existente, novo paisagismo, pintura de refletores e dois postes de iluminação, entre outros serviços. As obra tem investimento de R$ 200 mil que foramao Município. O termo de doação foi assinado na semana passada. A previsão para a conclusão da revitalização é de dois meses. O chamamento público aberto pela Secretaria Municipal de Parcerias (SMP), em fevereiro, ainda prevê a reforma das escadas da entrada do Paço Municipal e a calçada do entorno.