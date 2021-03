Bolsonaro inaugura trecho de ferrovia Norte-Sul em Goiás

Em processo de construção que se arrasta desde a década de 1980, a ferrovia Norte-Sul teve um trecho de 172 quilômetros inaugurado nesta quinta-feira (4). A distância faz a ligação entre os municípios de São Simão (GO) e Estrela D’Oeste (SP). Quando estiver totalmente inaugurada, será rota importante para escoar a produção aos portos de Itaqui (MA) e Santos (SP). A ferrovia administrada pela Rumo fará com que a concessionária tenha conexões nos seis principais estados produtores do país. A cerimônia de inauguração teve a presença do presidente Bolsonaro (foto) e de autoridades como o ministro da Infraestrutura, Tarcísio de Freitas.