Flamengo é campeão do Campeonato Brasileiro pela 8ª vez

Mesmo perdendo para o São Paulo por 2 a 1, o Flamengo levou o Campeonato Brasileiro em partida nesta quinta-feira (25). Com gol garantido já no primeiro tempo, o São Paulo conseguiu empatar nos primeiros minutos após o intervalo. Aos 13 minutos, o clube paulista recuperou a frente. Ao mesmo tempo, oe entregou o título ao Flamengo, que vence a competição pela oitava vez. O Rubro-Negro foi campeão em 2019, ano em que também conquistou a Copa Libertadores. Com a vitória na partida, o São Paulo garantiu a quarta posição da classificação com 66 pontos e garantiu vaga direta para a fase de grupos da próxima edição da Libertadores.