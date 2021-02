Beneficência Portuguesa recebe primeiro paciente SUS com Covid-19

O Hospital Beneficência Portuguesa de Porto Alegre recebeu nesta quinta-feira (23) o primeiro paciente com Covid-19 que receberá atendimento na instituição privada pelo SUS., que não para de crescer. Foram cadastrados 40 leitos de enfermaria e dez de UTI Covid-19 para reforçar o atendimento público da cidade. Dos pacientes encaminhados ao local, um foi para a UTI e os demais para leitos clínicos. A instituição se preparava para receber mais pacientes ao longo do dia. Além das vagas para o SUS, o hospital vai oferecer recursos humanos, hotelaria, higienização, limpeza, serviços de nutrição, alimentação e cobertura de custos de luz e água. Nesta quinta,, quadro que exige a utilização de todos os espaços disponíveis da rede hospitalar para os casos de Covid-19. Porto Alegre tinha 113 pacientes com o vírus aguardando por leitos até no fim da tarde.