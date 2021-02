RS recebe mais doses da vacina de Oxford e CoronaVac

O Rio Grande do Sul recebeu mais lotes da vacina de Oxford, em parceria com a farmacêutica AstraZeneca, e da CoronaVac. Foram entregues 135 mil do imunizante do Reino Unido e 94,2 mil da vacina chinesa nessa quarta-feira (24). Com isso, o Estado totaliza 933,6 mil doses de vacinas contra o novo coronavírus recebidas, sendo 251 mil de Oxford/AstraZeneca e 680,6 mil da CoronaVac. De acordo com o governo estadual, a distribuição aos municípios deve acontecer entre esta quinta (25) e sexta-feira (26). Priorizando a ampliação da vacinação de idosos, as faixas etárias atendidas devem ser definidas até esta tarde. No Brasil, a vacina de Oxford/AstraZenenca tem parceria com a Fiocruz, enquanto a CoronaVac está aliada ao Instituto Butantan.