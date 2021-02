Guarda Municipal interdita casa noturna e posto de combustível em Porto Alegre

Uma casa noturna na avenida Baltazar de Oliveira Garcia, na Zona Norte da Capital, e um posto de combustível na avenida Wenceslau Escobar, na Zona Sul, foram interditados na madrugada deste sábado (20) pela Guarda Municipal. A ação contou com apoio de agentes da Empresa Pública de Transporte e Circulação (EPTC) e da Brigada Militar. Na casa noturna, havia clientes sem máscara e desrespeitando o distanciamento social. Não havia álcool em gel nos banheiros e dois aparelhos de ar-condicionado não estavam funcionando, em desacordo com os protocolos sanitários. No posto de combustível, foi registrada aglomeração de 20 pessoas, sem uso de máscara, e ausência de álcool em gel nos banheiros do local. Os estabelecimentos foram autuados e interditados. A partir deste sábado (20),, os estabelecimentos de todo Rio Grande do Sul deverão encerrar as atividades a partir das 22h e retornar às 5h.