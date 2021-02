Seleção feminina vence a Argentina na estreia do Torneio She Believes

A Seleção Brasileira de Futebol Feminino fez a sua estreia com vitória no Torneio She Believes, nessa quinta-feira (18). O clássico sul-americano entre Brasil e Argentina abriu a primeira rodada do campeonato disputado em Orlando, nos Estados Unidos. Esta é a reta final de preparações para os Jogos Olímpicos de Tóquio. A equipe dirigida pela técnica sueca Pia Sundhage venceu por 4 a 1. Marta abriu o placar para o time. Debinha, Adriana e Geyse marcaram gols na reta final da partida. Os duelos serão disputados no período de Data FIFA, entre os dias 15 a 24 de fevereiro. O Brasil volta ao campos no domingo (17), contra os Estados Unidos e depois na quarta-feira (24), diante do Canadá. A equipe que somar mais pontos durante as três rodadas até o final do torneio irá levar o título.