Prefeitura de Gramado realiza sanitização para reforçar combate ao coronavírus

Buscando conter a proliferação do coronavírus, a Prefeitura de Gramado, em parceria com o grupo Força Tarefa Serra Gaúcha, está realizando ações de sanitização em espaços públicos da cidade. Nesta segunda-feira (15), duas equipes de voluntários estão percorrendo, em todos os bairros, locais de aglomeração de pessoas. O objetivo segundo o secretário de Saúde Jeferson Moschen é reduzir o número de novos casos da doença. “Estamos erradicando o vírus em locais onde ocorrem grande concentração de pessoas, mas nada disso adianta se a população não tiver empatia com o próximo”, destaca. No último dia 13, um idoso que residia na cidade. Técnicos do Centro Estadual de Vigilância em Saúde (Cevs) vão ampliar a análise de amostras do vírus na Serra Gaúcha para verificar se o único registro até então é uma situação isolada ou se pode haver mais casos.