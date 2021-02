Idosos colorados buscam drive-thru no Beira-Rio para receber vacina

O reforço do Inter na vacinação contra a Covid-19 animou torcedores, que não podem entrar no Estádio Beira-Rio desde março de 2020. Já no drive-thrus da vacina, montado no Gigantinho, dentro do complexo colorado, o acesso é liberado. Muitos idosos acima de 85 anos que foram, nesta sexta-feira (12), ao posto fizeram questão de ostentar a paixão pelo clube. Alguns foram de máscara com o brasão do time (foto). Torcedoras foram de traje completo, desde máscara, camiseta à bolsa do Inter. As mulheres eram as mais animadas, contou a relações públicas Vitória de Figueiredo Raupp, voluntária no local. Depois de cinco horas de aplicação da vacina, 521 idosos haviam feito o "check-in" (operação que muitos associados faziam para confirmar lugar no estádio em dia de jogo) da imunização. Neste sábado (13), o drive-thru atenderá das 8h às 17h. Para receber a dose, é preciso levar documento de identididade e comprovante de residência. Veja outros locais