Starbucks abre primeiro drive-thru no Brasil e à beira de uma estrada

A marca de cafeteria mais popular do mundo e que desembarcou no Brasil em dezembro de 2006, buscou um lugar inusitado para se posicionar, o que deve agradar seus fãs, já que são poucas lojas no mercado brasileiro. A Starbucks, conhecida por mudar o estilo de elaborar e servir bebidas quentes, frias, frappuccinos, abriu a sua primeira loja no sistema drive-thru. A unidade fica no km 84 da Rodovia Dutra, principal estrada que liga São Paulo e Rio de Janeiro. O espaço pretende proporcionar aos clientes que estão em viagem e moradores da região o sabor de seus tradicionais cafés. A loja conta com um lobby de mais de 300 metros quadrados, com mesas e cadeiras, para quem preferir esticar a pausa na hora da parada da viagem. O drive-thru funciona de segunda à quinta-feira das 7h às 22h e de sexta-feira a domingo, das 7h às 23h. O jeito é torcer para que o sistema chegue logo a mais rodovias, principalmente à Região Sul.