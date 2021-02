Migrantes atravessam rio Chucunaque em direção ao Panamá

Dezenas de migrantes do Haiti e países africanos vêm tendo de enfrentar longas caminhadas, de milhares de quilômetros, em busca de uma nova vida, longe de seus países de origem. Um desses grupos (foto) precisou caminhar por cinco dias em Darien Gap, um corredor de floresta de 266 km entre a Colômbia e o Panamá, e enfrentar o fechamento da fronteira do lado colombiano - que terminou na última sexta-feira (5). Com o fechamento realizado na Colômbia, quase 700 migrantes ficaram bloqueados por semanas em Necoclí, onde improvisaram um acampamento enquanto aguardavam a reabertura das fronteiras. A abertura possibilitou que eles cruzassem o rio Chucunaque em direção ao Panamá (foto), avançando para o norte, rumo aos Estados Unidos. Entre janeiro e outubro de 2020, o Panamá interceptou 287 refugiados na selva e os transferiu para abrigos temporários, esperando a Costa Rica abrir caminho para eles.