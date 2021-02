Pacaembu tem longas filas de carros para vacinação por drive- thru em São Paulo

Os drive-thrus de vacinação contra a Covid-19 estão se espalhado pelo País. A praticidade e a segurança que o formato oferece à população, porém, fez com que longas filas de carros se formassem e fizessem parte do cenário da praça Charles Miller, que fica em frente ao estádio do Pacaembu, em São Paulo. O início da vacinação no formato drive-thru na capital paulista, na segunda-feira (8), chamou a atenção pela grande espera de veículos. Nesta fase, a modalidade é para imunizar idosos com 90 anos ou mais. São cinco pontos de drive-thru pela cidade. Nesta terça-feira (9), começou a vacinação de profissionais de saúde autônomos a partir de 60 anos que atuam clínicas e hospitais. O cidademinutos após a liberação pela Anvisa para o uso emergencial das vacinas