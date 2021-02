Cootravipa doa sanitização ao Instituto do Câncer Infantil

O Instituto do Câncer Infantil (ICI) de Porto Alegre recebeu, nesta terça-feira (9), uma sanitização doada pela Cooperativa de Trabalhadores Autônomos das Vilas de Porto Alegre (Cootravipa). Paredes, pisos, equipamentos e outras superfícies de todas as dependências da instituição passaram por desinfecção, realizada por técnicos especializados e com produtos químicos registrados pela Anvisa, que protegem o ambiente contra fungos, bactérias e vírus. Chamada de #COOTRACONTRAOCORONA, a ação oferece mais segurança sanitária aos usuários do espaço, na prevenção ao Covid-19. Em nota, a Cootravipa diz ter como objetivo priorizar a oferta gratuita do serviço a instituições que atendem pessoas de baixa renda, "promovendo a segurança sanitária a quem mais necessita". A instituição já atendeu o Pronto Atendimento Cruzeiro do Sul, Hospital da Restinga, Hospital Conceição, Asilo Padre Cacique, Instituto da Criança com Diabetes, unidades da Fundação de Assistência Social e Cidadania (Fasc), entre outros.