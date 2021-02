Tigres festeja vitória, e Palmeiras vai brigar pelo terceiro lugar no Mundial de Clubes

Após 21 anos na busca, o Palmeiras perdeu a oportunidade de disputar o título mundial . Em partida contra o Tigres (MEX) nesse domingo (7), no Catar, o time estreou o comando Abel Ferreira perdendo por 1 a 0. O francês Gignac foi o responsável pelo gol triunfal, em cobrança de pênalti. Com a derrota, o Palmeiras está fora da final do Mundial de Clubes 2020. Esta é a terceira vez que uma equipe brasileira perde o título na semifinal, juntando-se ao Internacional (2010) e o Atlético-MG (2013). O técnico Abel Ferreira evitou lamentar a atuação e valorizou a luta dos seus jogadores na derrota do time. Na avaliação do treinador, o jogo foi definido por "detalhe de um pênalti". O Palmeiras participará da disputa pelo terceiro lugar nesta quinta-feira (11), contra o derrotado entre Bayern de Munique e Al Ahly. O Tigres enfrenta o vencedor do confronto do jogo principal do dia, às 15h.