Da casa ao mercadinho: equipes pesquisam prevalência da Covid-19 em Porto Alegre

É uma busca que mergulha na população para saber que já teve ou não contato com o Sars-COV-2, como é chamado o vírus que causa a Covid-19. Neste sábado (6), equipes da Universidade Federal de Ciências da Saúde de Porto Alegre (UFCSPÀ) percorreram o bairro Restinga em busca das pessoas sorteadas para fazer o teste rápido para detectar anticorpos do novo coronavírs e alimentar a base de dados da décima rodada da pesquisa Epicovid-19 , que mede a prevalência da Covid-19 e é encabeçada pela Universidade Federal de Pelotas (UFPel). A Capital é uma das nove cidades pesquisadas. Entre os participantes, um total de 4,5 mil pessoas, estavam desde a dona do mercadinho (foto) a moradores, que, do portão, atenderam os coletadores. A abordagem foi bem recebida. O exame é feito com a coleta de gotinha de sangue. A coleta vai até segunda-feira (8).