Idosos com dificuldade de locomoção são vacinados em casa em Porto Alegre

Chegando perto de completar um mês do início da vacinação conta a Covid-19 em Porto Alegre, idosos acamados, com dificuldade de locomoção por deficiência e imunossuprimidos acima de 60 anos do bairro Rubem Berta receberam, nesta quarta-feira (3), a visita das equipes de saúde da Secretaria Municipal de Saúde (SMS) para serem vacinados. A imunização também está sendo aplicada aos cuidadores, sendo um por idoso. O atendimento vem sendo realizado a domicílio através do agendamento pelos canais digitais de atendimento ao cidadão da prefeitura, aplicativo #EuFaçoPOA, 156Web Conecta Cidadão , WhatsApp 51 99388-0881 ou 156. Até o momento, o Rio Grande do Sul já vacinou mas dee Porto Alegre imunizou mais de 47 mil pessoas da fase um dos grupos prioritários.