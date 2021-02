Cocaína preta em pacotes de açaí é apreendida no Rio Grande do Sul

A Polícia Civil do Rio Grande do Sul, em ação conjunta com a Receita Federal, apreendeu 26 quilos de cocaína preta. Esta é a primeira vez que a droga é confiscada no Estado. A cocaína foi encontrada embalada em pacotes de açaí em pó, em uma tentativa de enganar as autoridades. Segundo a polícia, a quantidade encontrada tem valor estimado de R$ 6 milhões. Um homem, colombiano de 36 anos, foi preso em flagrante. Proprietário de uma empresa de produtos naturais em Novo Hamburgo, ele já era monitorado pelas autoridades. A cocaína preta é desenvolvida pelo Cartel de Cali, na Colômbia, não reage ao teste preliminar e não possui o odor característico, como a branca. Até então, não se tinha conhecimento da existência e comercialização do entorpecente no Rio Grande do Sul.