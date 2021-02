Protesto pacífico por direitos LGBT é reprimido com violência na Turquia

Um protesto estudantil pacífico pelos direitos LGBT acabou em violência e dezenas de prisões em Istambul, na Turquia. Armada com escudos, a polícia turca lançou gás lacrimogênio contra o grupo de mais de mil pessoas. Estudantes foram perseguidos e arrastados pelas autoridades pelas ruas da cidade. A Turquia tem enfrentado protestos desde que o presidente Recep Tayyip Erdogan decidiu nomear um partidário como reitor da Universidade Bogaziçi. Em manifestação na segunda-feira (1º), 159 estudantes foram presos. Outros 60 foram detidos nessa terça-feira (2), alguns dos quais carregavam bandeiras da causa LGBT em apoio aos manifestantes já presos. A homossexualidade é legalizada na Turquia. No entanto, pessoas da comunidade LGBT são frequentemente importunados, e eventos como o dia do Orgulho LGBT foram bloqueados no mandato de Erdogan.