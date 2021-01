Prefeito e governador vistoriam obras do Cais Embarcadero

O governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, e o prefeito de Porto Alegre, Sebastião Melo, visitaram as instalações do Cais Embarcadero, que faz parte do projeto de revitalização do Cais Mauá para oferecer opções de lazer e gastronomia aos porto-alegrenses. “O trecho 1 da Orla já elevou muito a auto-estima da nossa cidade, e o Cais vai elevar ainda mais. É um espaço belíssimo, que será um dos mais lindos cartões postais da Capital”, garantiu o prefeito. Melo afirmou ainda que esse é apenas o primeiro passo para a recuperação completa de todo o Cais Mauá. O governador reforçou o compromisso com a ampliação da área revitalizada. “Este lugar é maravilhoso e está abandonado nos últimos anos. Agora, se viabiliza a retomada da primeira etapa de recuperação de um espaço nobre da Capital”, disse Leite. Em 11 de janeiro, os espaços foram entregues aos futuros ocupantes, para que começassem a montar as operações. Eles teriam 60 dias para se instalar, segundo o contrato firmado, o que permite a inauguração em março.