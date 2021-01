Cinco pacientes com Covid-19 morrem após incêndio em hospital na Romênia

Um incêndio no principal hospital de Bucareste, capital da Romênia, deixou cinco pacientes com Covid-19 mortos nesta sexta-feira (29). O hospital Matei Bals é referência no país para a internação e tratamento do novo coronavírus. De acordo com as autoridades romenas, três vítimas foram encontradas pelos bombeiros já mortas, e uma quarta faleceu após resgate. A quinta foi encontrada no banheiro do hospital, onde estavam internados diversos infectados pela pandemia. Em torno de 120 pacientes da mesma enfermaria foram evacuados, reporta a AFP. As causas do incêndio ainda não foram identificadas. Este é o segundo incidente do tipo em três meses. Segundo a AFP, em novembro, dez pacientes de Covid-19 morreram em um incêndio na terapia intensiva do hospital departamental de Piatra-Neamt.