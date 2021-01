Defesa Civil de Porto Alegre interdita duas casa no Partenon por risco de desabamento

na quarta-feira (27), duas casas localizadas no bairro Paternon precisaram ser interditadas pela Defesa Civil (foto) por correrem risco de desabamento. As residências se encontram no mesmo terreno da rua Barão do Amazonas e foram atingidas por galhos que caíram no telhado. Os principais problemas registrados na Capital foram a falta de água e luz. Devido à queda da energia, moradores de bairros como Auxiliadora, Azenha, Bela Vista, Bom Fim, Centro Histórico, Cidade Baixa, Farroupilha, Floresta, Independência e Praia de Belas, entre outros, tiveram o fornecimento de água interrompido. Na manhã desta quinta (28), o Dmae afirmou que o abastecimento está "normalizando", e que a água pode retornar túrbida.