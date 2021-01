Tragédia da boate Kiss: oito anos depois, julgamento de réus ainda não tem data

O incêndio de grandes proporções da boate Kiss, um dos maiores na história recente no mundo e que matou 242 jovens, a maioria jovens universitários,. A tragédia histórica que ocorreu em Santa Maria, no Centro do Rio Grande do Sul, foi lembrada na fachada do que restou da danceteria com a frase "Kiss, oito anos de impunidade". O novo mural grafitado pelo artista DS Lima relembra não apenas as vítimas e quem perdeu seus entes queridos na tragédia que comoveu o País e gerou grande repercussão internacional, mas também pede o, que aguardam o júri popular, sem data prevista para acontecer. O Corpo de Bombeiros também prestou uma homenagem às vítimas, tocando a sirene às 2h30min, exato momento em que o incêndio começou em 2013. Devido à pandemia do novo coronavírus, atos foram feitos em live no Facebook com artistas nacionais.