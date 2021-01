Prefeitura anuncia mais de mil vagas em área azul e criação da 'área verde'

Mais de mil vagas de área azul estarão disponíveis aos porto-alegrenses a partir de quarta-feira (26). Conforme a prefeitura e a Empresa Pública de Transporte e Circulação (EPTC), os locais escolhidos são de intensa circulação de pessoas, comércio e serviços. Ao todo, serão seis zonas que irão abrigar as novas vagas nos bairros Cristo Redentor, Passo da Areia e Moinhos de Vento, onde haverá ampliação da área azul. Outra novidade será a criação da Área dos Parques Marinha e Redenção, que funcionará aos sábados, domingos e feriados, com sinalização verde e limite de quatro horas de permanência (duas horas a mais que o tradicional). Com o acréscimo, a prefeitura estima que a Capital terá 6.786 vagas em em funcionamento na área azul.